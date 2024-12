Laverita.info - Giovani, iperconnessi e soli. I rischi (anche per la salute) di una «epidemia» nascosta

Leggi su Laverita.info

A sperimentare latudine sono soprattutto i nati tra il 1997 e il 2002. Uno studio ha mostrato la correlazione con malattie come demenza e Alzheimer. Dare tutta la colpa ai social è sbagliato.Lo psicoanalista Emilio Mordini: «Si soffresenza isolamento fisico, anzi spesso colleghi e amici non mancano. Il disagio non nasce quando non siamo apprezzati, ma quando siamo indifferenti verso chi ci circonda. L’impegno dell’Oms? Errore medicalizzare il fenomeno».Lo speciale contiene due articoli