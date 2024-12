Quifinanza.it - Gas russo via dall’Ucraina, il 31 dicembre scade l’ultimo contratto: che succede ai prezzi

Il gasnon transiterà più: dall’1 gennaio 2025 non saranno più in vigore gli accordi trilaterali sul gas fra Russia, Ucraina e Unione europea. Il patto era stato firmato nel 2019 e rappresentava uno dei pochi accordi di cooperazione-ucraina ancora in essere dopo lo scoppio della guerra.Sembra un paradosso che due nazioni in conflitto abbiano mantenuto così a lungo un accordo di collaborazione, ma la realtà è che il trasporto del gas giovava a entrambe, sotto il profilo economico. E non solo: un’ipotetica rescissione unilaterale delvoluta da una delle due parti avrebbe visto Mosca e Kiev darsi battaglia non solo in trincea, ma anche nelle aule di tribunale.Scadono i contratti sui gasdottiSenza contare gli interessi delle terze parti, ovvero Slovacchia, Austria, Ungheria, Repubblica Ceca e Italia, Paesi destinatari delle forniture di gas.