Freccette World Darts Championship 2025 | impresa di Peter Wright eliminato il numero uno Humphries

Prosegue la 32esima edizione del, che nella giornata odierna ha visto completarsi il tabellone degli ottavi di finale. Grandissima sorpresa nel secondo ottavo di finale di serata: iluno e campione in carica, Luke, è stato infattiper mano del veterano scozzese. Partita pressoché perfetta di Snakebite, che non ha sbagliato praticamente mai in chiusura decretando così l’eliminazione per 4-1 del principale favorito.Anche oggi dunque non sono mancate le sorprese e gli upset, e sono sempre meno le teste di serie rimaste in tabellone (solo tre delle prime dieci sono ancora in gioco). Nella giornata di domani si completerà anche il quadro degli ottavi, che andrà a delineare i migliori otto giocatori rimasti per i quarti di finale di mercoledì 1 gennaio.