Fonseca al capolinea, sarà Sergio Conceicao a guidare il Milan

I rossoneri hanno deciso di voltare pagina dopo l’ennesima brutta prestazione culminata con il pareggio casalingo contro la Roma che rende complicata la corsa al quarto posto. Non c’è ancora l’ufficialità, ma Pauloè praticamente giunto al, e nelle prossime oreannunciato il nuovo tecnico che dovrebbe essere l’ex PortoAL: I MOTIVI DELL’ESONEROLo scarso feeling con il gruppo unito ad una classifica deludente che non rispecchia il vero valore della squadra hanno pesato come un macigno sulla scelta della società di separarsi dal tecnico portoghese. Ma anche il fattore economico non va trascurato, visto che nel contratto di Pauloci sarebbe una clausola che consentirebbe al, in caso di esonero nei primi sei, di pagare solo uno dei tre anni di stipendio pari a 2,5 milioni.