Tvzap.it - Dramma in casa, bambina ricoverata in terribili condizioni: cosa è successo

in in– Una di un anno è stata in gravissime dopo un malore improvviso. Oggi, lunedì 30 dicembre 2024, la piccola è stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Padova a seguito di un attacco cardiaco. La mamma l'ha trovata nella culla, nella loro abitazione di Montebelluna, in provincia di Treviso, quando già la piccola non respirava. in a Montebelluna, in in Erano da poco passate le sette del mattino quando la madre della bimba si è alzata e si è avvicinata al letto della piccola dopo la notte.