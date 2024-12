Sport.quotidiano.net - D’Angelo non cerca attenuanti alla sconfitta: "Prestazione sotto tono, loro più bravi di noi"

Proprio al tramonto del 2024 lo Spezia incappa nella primadel suo campionato, fin qui di altissimo profilo. Lucanone, anzi, mette subito in chiaro le cose. "Il Bari ha giocato meglio meritando la vittoria. Noi invece per la prima volta in questo campionato abbiamo offerto unanon bella. Spiace per la, sempre dosa. Ma, ripeto, siamo stati battuti da una squadra che si è espressa molto meglio di noi. Il Bari anche nella precedente partita a Palermo aveva fatto bene ma con un risultato negativo, stavolta invece è stato aggressivo e ha fatto meglio dello Spezia".fa poi accenno a un titolo apparso nei giorni scorsi sulla stampa barese che parlava di ’Corazzata Spezia’. "Siamo la stessa squadra dell’anno scorso che si è salvata all’ultimo tuffo con un punto più del Bari.