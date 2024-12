Tvplay.it - Dalla Juve al Napoli, beffato anche il Milan: la decisione è netta

Leggi su Tvplay.it

In queste ultime ore bisogna registrare un importante aggiornamento di calciomercato che riguarda tre big:.L’ultimo turno di campionato, che terminerà domani con le partite Como-Lecce e Bologna-Verona, ha regalato tante sorprese. Basti pensare che ildi Antonio Conte ha sfruttato al meglio il pari dell’Atalanta contro la Lazio, visto che è ora al comando della classifica del campionato di Serie A insieme alla squadra di Gian Piero Gasperini.alil: la(LaPresse) tvplay.itL’Inter ha battuto in trasferta il Cagliari di Davide Nicola. Mentre lantus non è andata oltre il 2-2 all’Allianz Stadium contro la Fiorentina. Il posticipo della domenica, invece, ha visto il parti tra ile la Roma. Tuttavia, questa gara sarà ricordata soprattutto perché è stata l’ultima della gestione Paulo Fonseca.