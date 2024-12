Sport.quotidiano.net - Como, chance salvezza. Col Lecce per il sorpasso

Scontroal Sinigaglia, con ilche affronta ilnel posticipo delle 18,30. Una partita che vale tantissimo per rimanere in A. In caso di vittoria, i lariani scavalcherebbero i pugliesi e si porterebbero a +4 sulla zona retrocessione. Fabregas non vuole farsi sfuggire l’occasione: "Bisogna vincere, per noi, il nostro pubblico, la nostra gente e per far questo si deve solo attaccare". Dalla sua ha anche il rientro dai vari infortuni di Sala, Moreno e Gabrielloni, con il solo Perrone che starà fermo ai box fino ai primi di febbraio. Si tornerà alla difesa a quattro, mentre il resto della formazione rimarrà invariata rispetto alla partita con l’Inter. L’unico dubbio rimane la punta, c’è un ballottaggio fra Belotti e Cutrone, con l’ex granata avvantaggiato. "Sarà una partita diversa da quella giocata a Milano - continua l’allenatore spagnolo -.