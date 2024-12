Ilrestodelcarlino.it - Chiesa gremita per il funerale di Cesare Ragazzi

Bologna, 30 dicembre 2024 –stamattina a Bazzano per l'ultimo saluto aimprenditore e personaggio televisivo morto venerdì sera nella sua casa della cittadina di Valsamoggia, una cerimonia composta partecipata alla presenza di tanti suoi ex collaboratori ma soprattutto dei familiari degli amici dei bazzanesi di quelli che ne hanno seguito nel bene e nel male le avventure imprenditoriali. Cerimonia presieduta dal parroco don Tommaso Rausa, in prima fila la moglie i figli la sorella e i fratelli i nipoti che hanno affidato ad un'amica la lettura di un messaggio di ringraziamento rivolta a tutti che ha ripercorso le tappe di una vita intensa e autentica; fra i presenti il direttore d'orchestra e musicista Fio Zanotti che ha ricordato l'amicizia di lungo tempo conla sua conoscenza della musica e la sua incoraggiamento costante della sua vita culturale.