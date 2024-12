Amica.it - Bob Dylan ha chiesto che il nome della sua fidanzata fosse cambiato in "A Complete Unknown": la vera storia di Suze Rotolo

Non è un mistero: Bobha preso parte attiva al film che lo racconta. Ma ora emerge un particolare inedito. Una richiesta speciale che il cantautore e Premio Nobel per la Letteratura ha fatto al regista di A, James Mangold: questonon s’ha da usare. Nella biografia di Dyan non troverete mai nessuna Sylvie Russo. Questo, semplicemente non esiste. Ma la donna interpretata sul grande schermo da Elle Fanning, sì. È realmente vissuta. È realmente stata una presenza fondamentale nella vita del menestrello del Minnesota.Il suoera. E Bobha fatto di tutto per proteggere il suo primo grande amore. Anche a distanza di 60 anni dalla fine di quella