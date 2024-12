Golssip.it - Belen Rodriguez torna in TV con “Amore alla prova”: ecco dove vederla

in tv. E lo facorte di Warner Bros: su Real Time prende il posto di Giulia De Lellis in. La crisi del settimo anno, il format di Banijay Italia che vede coppie in crisi mettere in discussione la propria relazione. La crisi del settimo anno incombe come un mito e uno spauracchio su tutte le coppie. Ma da mercoledì 1° gennaio alle 21:30 su Real Time (n anteprima dal 31 dicembre su Discovery +) diventa un vero esperimento sociale, prodotto da Banijay Italia per Warner Bros. Discovery, in "- la crisi del settimo anno".guida del format Belén Rodríguez, conduttrice, attrice e imprenditrice digitale, affiancata dpsicologa, psicoterapeuta e sessuologa Maria Luigia Augello. Lo show vede protagoniste 4 coppie in crisi che scelgono di prendere parte ad un esperimento d'senza precedenti, ovvero scambiarsi i partner tra loro.