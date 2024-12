Lanazione.it - Baby calciatore. La battuta pronta: "Mou? Brillante"

Dolore, tristezza, sgomento, incredulità. Sono le emozioni provate ieri mattina dalle persone che lo conoscevano quando è iniziata a circolare la terribile notizia della morte del 17enne Maatibakir. "Sui fatti sta indagando ora la magistratura – commenta il sindaco di Certaldo, Giovanni Campatelli – ma come sindaco e certaldese il mio pensiero e cordoglio va subito alla famiglia, intorno alla quale ci stringiamo". Nato a Poggibonsi ma residente a Certaldo, da madre italiana e padre di origine marocchina, attualmente separati, con una sorellina,bakir aveva cominciato a giocare a calcio nella Virtus Gambassi per poi passare alla Certaldese, al Montespertoli e al Limite prima di tornare questa estate a Gambassi, nella categoria Juniores. Dopo i primi allenamenti il giovane aveva mollato per impegni di lavoro, trovato dopo aver lasciato la scuola prima di diplomarsi, come racconta il direttore sportivo Luciano Lari.