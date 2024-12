Ilgiorno.it - Ambra Di Dionigi travolta e abbandonata nel fossato. Una scarpa racconta la violenza dell’impatto

Nibionno (Lecco) – Unasingola. Una Nike Air Max di colore grigio. È di. È rimasta lì, nella stretta striscia d’erba a ridosso del controviale della Statale 36 a Nibionno, dove nella notte tra domenica e lunedì scorso la 29enne di Pasturo è stata investita. Quellain quel corridoio di prato, ma ancora allacciata,lacon cuiè stata falciata., Didi cognome, Bry Gantessa invece sui social, stava camminando in quel posto in mezzo al nulla, probabilmente per fumarsi una sigaretta o forse cercare qualcosa che alleviasse la sua inquietudine, come molti che frequentano quelle parti, quando un fantasma al volante di un furgoncino chiaro le è piombato addosso a tutta velocità. Nonostante il rombo del motore fuorigiri e i due coni di luci dei fari simili agli occhi sinistri di un demone,non è nemmeno riuscita a scansarsi, né a farsi ancora più piccola da parte a bordo strada: il pirata della strada l’ha colpita in pieno, alle spalle, l’ha scaraventata in un piccoloa metri di distanza e poi ha tirato dritto, senza nemmeno un cenno di frenata, anzi, probabilmente accelerando ancora.