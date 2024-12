Oasport.it - Zrinka Ljutic fa il vuoto nella prima manche di slalom a Semmering. Pesa l’assenza di Shiffrin

Leggi su Oasport.it

domina ladellodi. La croata ha sfruttato al meglio la complicatissima tracciatura del papà-allenatore, che ha messo in grandissima difficoltà tutte le avversarie.ha attaccato fin da subito, prendendosi anche dei grandi rischi sia nel tratto centrale e poi anche nelle ultime porte, facendo ilrispetto alle avversarie.Sarebbe stato sicuramente molto interessante vedere il duello su questo tipo di tracciatura trae Mikaela, che è sicuramente la grande assente a, localitàquale ha vinto per sei volte tra gigante edell’americana poi apre ovviamente a tutte la possibilità di salire sul gradino più alto del podio e finoraha sfruttato al meglio l’occasione.Si parlava di distacchi importanti come i 51 centesimi della tedesca Lena Duerr, che è seconda al traguardo.