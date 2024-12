Inter-news.it - Zappa: «Inter ti logora sul piano fisico. Il Cagliari non pensi al passato!»

Gabrieleha espresso il suo punto di vista sulla sfida che il suoha perso contro l’per 0-3. Questo il suo commento.LE DICHIARAZIONI – Gabrieleha parlato alle frequenze ufficiali delin merito alla sconfitta contro l’per 0-3. L’ex calciatore nerazzurro ha posto l’accento sulle difficoltà insite nelle sfide contro i meneghini, invitando a pensare subito ai prossimi impegni della squadra sarda: «Siamo stati bravi nel primo tempo a tenergli testa, reggendo soprattutto fisicamente, considerando che loro ti costringono a spendere tanto a livello. Il primo gol, mezzo rocambolesco, ci ha tagliato le gambe, tanto che dopo non siamo stati in grado di reagire. Ora noi non dobbiamo mollare, quello che èè già andato, per cui ora bisogna andare avanti e pensare subito alla trasferta di Monza».