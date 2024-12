Ilrestodelcarlino.it - Vini e tessuti pregiati, Sartoria Messori ancora protagonista di stile

Un pomeriggio e una serata molto particolari, in una location a porte chiuse, raggiungibile solo su invito. Per rinsaldare un rapporto lungo 30 anni basato, primache sugli affari, sui valori di stima e amicizia. Tra i 10 "top tailor partner europei", invitati dalla maison d’alta moda Loro Piana (gruppo Lvmh), all’interno della tenutacola di San Casciano della famiglia Antinori, c’erano anche il sassolese Gianmarcoe la sua. L’evento vero e proprio, prima della cena di gala rigorosamente a base di Chianti, si è giocato sul parallelismo tra. "Un connubio perfetto", ci dice. "Da una parte i padroni di casa e i sommelier che ci hanno decantato le proprietà enologiche dei loroe della loro struttura ricettiva, dall’altra noi sarti-artigiani che, in egual misura, sulla qualità deie delle nostre lavorazioni fondiamo il vincolo fiduciario con i nostri selezionati partner".