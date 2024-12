Thesocialpost.it - Tredici scosse in quattro giorni, sciame sismico nella Valle del Belice

Un nuovo episodio delloche interessa ladelha avuto luogo questa mattina, alle 10:04, con una scossa di magnitudo 1.3 registrata a Montevago, in provincia di Agrigento. L’epicentro del terremoto è stato localizzato a pochi chilometri dal centro abitato, ma fortunatamente l’intensità dell’evento è stata lieve, in linea con leprecedenti.La scossa di sabato 28 dicembreNel pomeriggio di sabato 28 dicembre, alle 18:58, si era verificata un’altra scossa, questa volta di magnitudo 1.4, semprestessa area. A confermare la sequenza sismica, un altro evento di magnitudo 1.9 è stato registrato questa mattina alle 7:26 nel comune di Misilmeri, in provincia di Palermo. Anche in questo caso non si segnalano danni a persone o cose.Il ricordo del terremoto del 1968Le, seppur di bassa intensità, non mancano di suscitare preoccupazione tra la popolazione locale, ricordando il drammatico terremoto del 1968, che devastò ladel, provocando ingenti danni e perdite umane.