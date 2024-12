Notizie.com - Torture, sevizie, stupri: cosa accade a Evin, il carcere degli orrori dov’è reclusa Cecilia Sala

: iliraniano. “È terribile. Amnesty lo tiene d’occhio da anni, noto per i casi di tortura nei confronti dei detenuti”.sta bene. Lo ha confermato ieri, sabato 28 dicembre, il ministroEsteri Antonio Tajani che insieme alla Farnesina e a Palazzo Chigi sta seguendo la vicenda. Ma questo non basta a preoccupare di meno l’opinione pubblica e i familiari della giornalista ventinovenne che si trovanel pericolosoiraniano, lo stesso in cui era stata imprigionata per 45 giorni la travel blogger italiana Alessia Piperno nel 2022., il(Ansa Foto) – notizie.comA pochi giorni dalla notizia del suo arresto per il quale non sono ancora state formalizzate accuse, gli Stati Uniti, contattati da La Repubblica, sono intervenuti per tramite di un portavoce del Dipartimento di Stato americano, ammettendo quello che da giorni tutti i media, noi inclusi, stanno affermando: l’arresto dipuò essere collegato a quello di Mohammed Abedini in Italia, su ordineUsa.