Taranto | bòtti di capodanno ordinanza Del sindaco

Come tantissime altre località, ancheha un’per idi. Per evitare che sia un teorico atto amministrativo non resta ai cittadini che rispettarla, per la sicurezza di tutti. No alle folli esplosioni. Ae in ogni altra località.Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di:Nell’ambito delle attività volte a tutelare la sicurezza pubblica e la salute dei cittadini, ildi, Rinaldo Melucci, ha emesso l’sindacale nr. 91/2024, che stabilisce il divieto assoluto, dal 30 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025, di esplosione di petardi e/o giochi pirotecnici non conformi alle normative di sicurezza, e che vieta altresì la vendita di qualsiasi genere di petardi e artifici pirotecnici, inclusa quella ambulante, su tutto il territorio comunale.