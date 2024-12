Ilgiorno.it - Stelvio, pista da sci sotto accusa dopo cadute e critiche. La difesa: “È difficile ma non pericolosa”

BORMIO (Sondrio) – Laè una, probabilmente la più tosta dell’intero circo bianco, esigente al massimo, capace di spremere a fondo le energie degli uomini jet. E ora è stata fatta oggetto di un attacco da parte di alcuni componenti della squadra francesela tremenda caduta nel corso della seconda prova cronometrata di Sarrazin, vincitore nel 2023 sullae operato nella serata di venerdì all’ospedale Morelli per drenare un ematoma intracranico. L’intervento è riuscito perfettamente e l’atleta, ancora sedato, sta proseguendo l’iter post operatorio nell’ospedale valtellinese. Ad andarci giù pesantissimo Nils Allegre, atleta francese del primo gruppo che sullanon ha mai ottenuto grandi risultati: “Qui non sanno proprio come preparare una. Non si meritano le Olimpiadi”.