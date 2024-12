Anteprima24.it - Spari durante furto in appartamento: passante ferito a un piede

Tempo di lettura: 2 minutiEntrano in una abitazione, il proprietario li sorprende e spara alcuni colpi di pistola. I malviventi rispondono al fuoco e poi fuggono. Uno dei proiettili rimbalza e ferisce a unun. E’ quanto accaduto ieri sera a Qualiano, in provincia di Napoli, dove sono intervenuti i carabinieri. Ilnon è in gravi condizioni, il proprietario dell’è stato denunciato per lesioni personali ed esplosioni pericolose; a tutto campo le ricerche per individuare i fuggitivi. Sono ben 16 i bossoli, espulsi dalle due pistolela sparatoria, che alla fine vengono raccolti sul terreno.La chiamata ai carabinieri avviene intorno alle 21.30. I militari della compagnia di Giugliano in Campania e quelli della locale stazione intervengono a via E.A.