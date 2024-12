Biccy.it - Saro Mattia, torna a parlare il ‘guru della moda’: “Divulgate foto con Lorenzo”

Per più di un mese sono circolati rumor suSpolverato e la sua amicizia con un misterioso gurumoda, i pettegolezzi sono anche arrivati nella casa del Grande Fratello, grazie ad un articolo mostrato da Alfonso Signorini ai gieffini. Questa settimana il settimanale Nuovo Tv ha svelato l’identità di questo ragazzo,Taranto infatti ha rilasciato un’intervista al magazine di Riccardo Signoretti ed ha raccontato di come ha conosciuto. Il giovane stilista ha parlato di una serata passata in compagnia del concorrente del GF ed ha anche aggiunto che ci sarebbe stato un bacio intenso: “Con me è stato tanto carino e galante. Poi abbiamo proseguito la nottata insieme e quando mi ha accompagnato a casa in auto è scattato il bacio. Era un bacio molto sentito e non una cosa tra amici“.