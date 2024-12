Ilgiorno.it - Niente fumo all’aperto a Milano, il parere dei tabaccai: “Assurdo. Con i divieti non si cambia nulla”

– La stretta nei confronti dei fumatori a giorni entrerà ufficialmente in vigore e anon si potrà più fumare all’aria aperta in virtù della nuova fase del regolamento per la Qualità dell’Aria approvato dal Consiglio Comunale nel 2020 che vieterà le sigarette “in tutte le aree pubbliche o a uso pubblico”. Un provvedimento che non convince Luca Borla, proprietario de “La Casa dell’Habano“ di, tabaccheria aperta con il fratello Simone, nel 2006, specializzata nella vendita dei sigari cubani con clienti che arrivano da tutto il mondo, compresa l’ex stella della Nba, fumatore accanito, Michael Jordan, che anche l’estate scorsa ha fatto tappa nella bottega di Porta Romana. Considerazioni a partire dalla convinzione, comunque, di non temere troppi scossoni per i propri affari.