Montalto approvato il bilancio di previsione | Nessun rincaro di tributi e servizi

di Castro, 29 dicembre 2024 – Nella giornata di ieri, l’amministrazione comunale didi Castro haildi2025-2027. “Si tratta di unin equilibrio, sia nella parte corrente che nella parte capitale. Rispetto alle previsioni di entrata – dichiara il sindaco Emanuela Socciarelli – ilgarantisce la copertura dei contratti in essere, delle spese del personale, dei conalle associazioni e delle convenzioni con le partecipate.Il fondo crediti di dubbia esigibilità è considerevole e ammonta ad oltre 1 milione e 700mila euro. Unica nota dolente l’assenza ingiustificata dei consiglieri di opposizione, che non hanno nemmeno presentato emendamenti o proposte”. All’interno del documento finanziario non sono previsti aumenti delle tasse comunali, come spiega la prima cittadina: “Non abbiamo aumentato alcun tributo, in quanto sia l’Imu che la Tari presentano le stesse tariffe dello scorso anno.