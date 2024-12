Mistermovie.it - Mister Movie | Quando vedremo in tv Mamma ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York questo Natale 2025

Anche, ho, il celebre sequel diho perso, tornerà sul piccolo schermo per regalare a tutti una nuova dose di risate e avventure natalizie. La pellicola, che vede ancora protagonista il piccolo Kevin McCallister, andrà in onda il 9 gennaiosu Italia 1, in prima serata.Una Nuova Avventura per Kevin McCallisterNel sequel, ho– mia New, Kevin si trova da solo nella frenetica città di New, pronto a divertirsi e vivere una serie di esperienze straordinarie, grazie ai soldi che ha a disposizione. Ma la sua solitudine non durerà a lungo: infatti, i famigerati Ladri del Rubinetto, Harry e Marv, protagonisti del primo film,anch’essi diretti nella Grande Mela per un colpo natalizio che potrebbe cambiare le sorti delle festività.