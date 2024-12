Inter-news.it - Lukaku, l’Inter è un incubo per te: Stankovic jr gli para il rigore!

Leggi su Inter-news.it

Romeluha sbagliato un calcio diin Napoli-Venezia, con Filipche ha ipnotizzato l’ex Inter. Il figlio d’arte fantastico.SUPERTA – Non c’è nulla da fare: per Romelu, sotto qualsiasi aspetto, sta diventando un. Sì perché in Napoli-Venezia,jr, figlio di Deki e ancora di proprietà del, gli hato unproprio pochi minuti fa. Grandissima risposta del portiere, che si è disteso alla grande sul tap-in del belga di mancino e indirizzato verso l’angolino basso sinistro. Colpo di reni di, che ha salvato il Venezia. Match ancora in parità al Maradona.Inter-News - Inter News, ultime notizie InterNews e calciomercato Inter, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle, interviste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (è unper te:jr gliil!)© Inter-News.