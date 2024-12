L’Udinese scappa il Torino per una volta reagisce ed è 2-2 in Friuli | pagelle e cronaca

Leggi su Sportface.it

Termina con un 2-2 alla fine giusto per quanto visto la sfida del Bluenergy Stadium tra Udinese e: un punto per parte che non fa spiccare il volo a nessuna delle due, ma che alla fine è sempre meglio di una sconfitta, che negli ultimi tempi non sono mancate ambo i lati. Negli ultimi tre mesi esatti, sono appena due vittorie e tre pareggi in tredici partite di campionato per il, che di conseguenza ha perso otto partite e si trova ai margini della zona salvezza, salvato esclusivamente dall’ottimo avvio con tre vittorie e due pari che aveva aperto a ben altri scenari di classifica.A Udine ci sono comunque segnali di reazione dei ragazzi di Vanoli, che prova così a scongiurare il rischio di non festeggiare l’anno nuovo ancora saldo sulla panchina granata, ma di certo la contestazione nei confronti di Cairo proseguirà.