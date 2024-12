LIVE – Slalom femminile Semmering 2024 sci alpino | prima e seconda manche in DIRETTA

Leggi su Sportface.it

Latestualedellodi, gara valida per la Coppa del Mondo/2025 di sci. Dopo quasi un mese dall’appuntamento di Killington, si torna a gareggiare tra i pali stretti anche in campo: il pronostico è più aperto che mai, considerata anche l’assenza della fuoriclasse e dominatrice della Panorama nelle ultime stagione, ovvero Mikaela Shiffrin. Ci proverà nuovamente Camille Rast, al comando della classifica di specialità e che nell’ultima gara negli Stati Uniti ha centrato lavittoria in carriera; proverà a dire la sua anche la svedese Sara Hector, così come la tedesca Lena Duerr e l’austriaca Katharina Liensberger.In totale sono sei le atlete italiane presenti, con Giorgia Collomb e Lara Della Mea che proveranno questa volta a entrare nelladopo la mancata qualificazione di ieri nel gigante; a loro si sono aggiunte anche Marta Rossetti, Martina Peterlini, Lucrezia Lorenzi e Vera Tschurtschenthaler.