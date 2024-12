Oasport.it - LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Besançon 2024 in DIRETTA: inizia la gara

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.14 Aerts può allungare in questo frangente in cui i rivali sono nel traffico.15.13 Vanthourenhout è trentanovesimo con 28 secondi di distacco da Aerts.15.12 Caduta per Gioele Bertolini che è stato ingaggiato in un contatto sulla salita.15.12 Cadendo il belga ha sfiorato il piede di Van der Poel che però è rimasto in piedi.15.11 Cade Vanthourenhout!! Il belga perde molte posizioni e tempo prezioso.15.11 Van der Poel guadagna posizioni curva dopo curva.15.10 Partiti!!lamaschile di.15.09 Questa la start list completa:1. VAN DER POEL Mathieu (ALPECIN-DECEUNINCK) NED 1995 32. VAN DER HAAR Lars (BALOISE TREK LIONS) NED 1991 43. RONHAAR Pim (BALOISE TREK LIONS) NED 2001 64. KAMP Ryan (NED) 2000 275. HENDRIKX Mees (HEIZOMAT RADTEAM P/B HERRMANN) NED 2000 366.