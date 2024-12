Laspunta.it - Latina, dopo consiglio: la maggioranza “Non cediamo ai ricatti”. L’opposizione “Profonda indignazione”

Leggi su Laspunta.it

Botta e risposta tra i partiti di opposizione e dia margine dell’infuocatocomunale diche ha visto l’occupazione dell’aula da parte delle opposizioni, nella discussione degli emendamenti al bilancio comunale.I circoli locali di Sinistra Italiana ed Europa Verde e il comitatoPossibile parlano di “e sgomento di fronte all’atteggiamento delladi Destra durante ilComunale di ieri e di stanotte”. Scrivono in una nota.“Laha rifiutato a priori, senza di fatto dare nemmeno la possibilità di esporli (sarebbero stati “concessi” 50 secondi a emendamento), tutti i 77 emendamenti al bilancio comunale presentati dal. Non solo un insulto al, ma all’esercizio di democrazia nella nostra città e soprattutto a tutti i cittadini, che si vedono privati del contributo positivo di una parte politica per il miglioramento delle loro condizioni di vita.