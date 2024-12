Quotidiano.net - La lunga fuga di Josef Mengele. Romanzo a fumetti stile-Pratt

Olivier Guez pubblicò nel 2017 (in Italia l’anno dopo per Neri Pozza), un-verità sullain Sud America di, il medico di Auschwitz, una delle figure più sinistre del nazismo e dell’intera storia del ’900 europeo. La scomparsa diera una sorta didi avventura e seguiva il medico nel suo rocambolesco arrivo a Buenos Aires nel 1949 e nella salvezza cercata – e trovata – nella rete degli ex nazisti (in realtà non troppo ex) che avevano trovato un rifugio sicuro nell’Argentina di Peron., come noto, era partito da Genova munito di passaporto e lasciapassare fornito dalla Croce Rosse, ovviamente sotto falso nome. Dall’Argentina passerà in Paraguay e poi in Brasile, svolgendo vari lavori, riuscendo sempre a sfuggire alle ricerche di chi si era messo sulle sue tracce, grazie al decisivo appoggio della facoltosa famiglia di origine.