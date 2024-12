Incidente aereo salvate due persone

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

4.03 Un assistente di volo e un passeggero dell'della Jeju Air, schiantatosi all'aeroporto di Muan, in Corea del Sud sono stati tratti in salvo. Lo ha dichiarato in una nota l'agenzia nazionale dei vigili del fuoco, aggiungendo che 32 autopompe sono sul luogo dell'per domare l'incendio sviluppatosi dopo lo schianto dovuto ad un guasto del carrello a seguito dell' impatto con uno stormo di uccelli.Il bilancio provvisorio,su 181 passeggeri, di cui 6 membri dell'equipaggio,è di 47 47 vittime. Molti i feriti gravi.