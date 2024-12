I jeans rigano selvaggi dice la star di YouTube MrBeast al campione di scacchi

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-28 16:25:00 Breaking news:Il numero uno al mondo degliMagnus Carlsen ha ottenuto il sostegno del creatore dipiù famoso al mondo dopo aver abbandonato un torneo a causa della richiesta degli organizzatori di non indossare.Il norvegese Carlsen stava difendendo i suoi titoli FIDE World Rapid e Blitz Chess Championships a New York quando è stato multato per il suo abbigliamento e gli è stato detto di cambiarsi immediatamente.Il 34enne si era offerto di cambiarsi i pantaloni per il giorno successivo, ma dopo la decisione si è ritirato, aggiungendo che era “troppo vecchio ormai per preoccuparsi troppo” di fare appello.OOTD pic.twitter.com/9reOP6zuJv— Magnus Carlsen (@MagnusCarlsen) 28mbre 2024Attaccare—(@) 28mbre 2024sostiene Carlsen in XCarlsen ha successivamente utilizzato X, dove ha più di un milione di follower, per condividere scherzosamente il suo ‘OOTD’, un riferimento ai post sull'”outfit del giorno” comunemente utilizzati dagli utenti per riflettere le loro scelte di stile.