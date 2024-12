Inter-news.it - Highlights Serie A | Cagliari-Inter 0-3: vittoria per un 2024 da sogno!

L’ha battuto con il risultato di 3-0 il Cagliari di Davide Nicola, il video deglie dei gol dal canale Youtube nerazzurro. Dominio della squadra di Simone Inzaghi.– L’ha superato in maniera agevole il Cagliari in Sardegna vincendo per 3-0. Nonostante un primo tempo con il freno a mano tirato i nerazzurri hanno saputo raddrizzare la gara e segnare tre reti nella ripresa. Lautaro Martinez sembrava nell’ennesima giornata no, aveva sbagliato un’occasione nitida di testa in area piccola. Alla fine ha saputo sbloccarsi per il momentaneo 0-2 grazie ad un grande assist di Nicolò Barella. Il sardo, tra fischi e delusione per l’accoglienza di Cagliari, è stato il migliore in campo e ha deciso la gara con due passaggi vincenti. Il primo per il gol di Alessandro Bastoni di testa, il secondo proprio per il Toro.