Gs Pattinaggio, vandali in azione: "Ancora danni alla copertura"

che tagliano il pallone pressostatico della Gs, atto quarto. O quinto. O forse, sesto. Non li conta più Luciano Petrillo, presidente di una società, pronta a spegnere proprio a febbraio del prossimo anno le sessanta candeline. L’ultimo gesto di gratuita idiozia si è consumato a inizio settimana, e a scoprirlo è stato proprio lui. "Come sempre ho fatto il giro esterno della struttura e mi sono accorto che il pallone aveva due tagli. Quante volte ci è capitato? Così tante che non le riesco a contare",rga le braccia il presidente. "Nel 2019 i tagli furono così profondi che ci costrinsero a chiedere un intervento immediato dei tecnici e il blocco dell’attività per due giorni perché il pallone si stava sgonfiando – sottolinea Petrillo –. Questa volta è stata danneggiata una sola delle due membrane, ma cambia poco: il danno va riparato e anche in fretta perché altrimenti il taglio si amplierà giorno dopo giorno".