Lortica.it - Gli etruschi inventarono il gioco del calcio

Dal ritrovamento di San Casciano, del bronzetto con la palla in mano, alla tavola della FEC, tutto appare chiaro ed evidente. Ilsi svolgeva con un massimo di 4 giocatori per parte, senza porte ma con paletti o sassi posti a una distanza di 80 centimetri l’uno dall’altro su ciascun lato. A volte, questi paletti o sassi non erano disposti parallelamente, ma su linee perpendicolari o intersecanti.La palla, di dimensioni molto piccole, era realizzata con pelli essiccate e cucite di lepri, riempite con budelli di capra gonfiati a fiato. Questo materiale non consentiva palleggi e causava spesso scontri tra i giocatori, con calci sugli stinchi. Fortunatamente, dato che si giocava scalzi, non si verificavano danni gravi.Il campo misurava circa 2 meida iku, corrispondenti a circa 15 metri.