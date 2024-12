Ilveggente.it - Everton-Nottingham, Premier League: tv, formazioni, pronostico

è una partita della diciannovesima giornata die si gioca domenica alle 16:00: diretta tv, probabili.Da un lato ci sono i Friedkin, nuovi proprietari dell’ma anche della Roma da un po’ di anni; dall’altro c’è Lina Souloukou, amministratrice delegata delda pochi giorni che fino a qualche mese fa occupava lo stesso ruolo dentro il club giallorosso. Un incrocio clamoroso inin salsa capitolina, e chi se lo sarebbe mai immaginato.: tv,(AnsaFoto) – Ilveggente.itDue squadre comunque in forma, c’è da dirlo. L’viene da tre X di fila e l’ultimo, in casa del City, con rigore parato anche da Pickford, è un segnale di come questa squadra sia in crescita e spera di regalare alla nuova proprietà la prima affermazione dopo due pari.