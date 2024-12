Lapresse.it - E’ morto a 98 anni Charles Dolan, fondatore di Hbo

di alcune delle più importanti aziende di media statunitensi, tra cui Home Box Office Inc. (HBO) e Cablevision Systems Corp., èall’età di 98. Secondo quanto riportato da Newsday, la famiglia ha annunciato sabato cheè deceduto per cause naturali.ha lasciato un’impronta indelebile nel settore della televisione via cavo, avendo lanciato HBO nel 1972, Cablevision nel 1973 e il canale televisivo American Movie Classics nel 1984. Nel 1986, ha fondato News 12 a New York City, il primo canale via cavo statunitense con notiziari locali attivi 24 ore su 24.La vita diNato a Cleveland,lasciò la John Carroll University, un ateneo nei sobborghi della sua città natale, per intraprendere la sua carriera imprenditoriale. Tra i suoi successi imprenditoriali,vendette Cablevision alla compagnia europea Altice per 17,7 miliardi di dollari nel giugno 2016.