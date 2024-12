Anteprima24.it - Danilo vicino al Napoli: Conte pronto ad accogliere il nuovo difensore

Tempo di lettura: 2 minutiIl mercato di gennaio potrebbe portare grandi novità per la difesa del. Il nome diLuiz da Silva, capitano della Juventus, è ormai al centro delle trattative tra il club azzurro e quello bianconero. Secondo quanto riportato da esperti di calciomercato come Fabrizio Romano, Gianluca Di Marzio e Matteo Moretto, la Juventus avrebbe ufficialmente comunicato albrasiliano che è sul mercato, aprendo così le porte a un possibile trasferimento.L’ok die i dettagli dell’operazioneIl giocatore, consapevole di non essere più una priorità assoluta per la Juventus, avrebbe già dato il proprio assenso al trasferimento al. L’intesa potrebbe prevedere un contratto fino a giugno 2026. Attualmente,ha un contratto con la Juventus in scadenza a giugno 2025, ma le due società stanno cercando un accordo che possa agevolare la sua cessione.