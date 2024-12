Anteprima24.it - Civico 22 saluta il 2024 e lancia i prossimi impegni

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minuti22 chiude un anno intenso, caratterizzato da sfide complesse, e si prepara a rire la propria azione civica con nuovi obiettivi per il 2025. Nonostante l’uscita dal gruppo consiliare di Giovanna Megna, l’associazione si conferma un punto di riferimento per il civismo locale, mantenendo salda la sua identità collettiva e la sua visione di lungo periodo.La storia di22 è radicata nel risultato straordinario delle elezioni del 2021, quando una lista composta da 28 cittadini impegnati nella cultura, nel sociale e nelle libere professioni – senza il sostegno di grandi figure politiche locali – conquistò oltre 5.000 voti, entrando tra le cinque liste più votate in città. Questo successo, ottenuto grazie a un impegnocondiviso, ha dato vita a una rete di attivisti che, anche dopo le elezioni, ha continuato a lavorare per il bene comune, senza sciogliersi e senza rinunciare ai propri valori.