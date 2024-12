Lapresse.it - Brasile, festa per la dea Yemanjá a Copa Cabana

Centinaia di devoti delle religioni afro-brasiliane si sono riuniti sabato sulla famosa spiaggia dia Rio de Janeiro per onorare la dea del marein un tributo tradizionale per il nuovo anno. Vestiti con tuniche bianche, i seguaci delle religioni Candomblé e Umbanda hanno danzato in cerchio al ritmo dei tamburi tradizionali. Hanno caricato piccole imbarcazioni cerimoniali con fiori, candele e altre offerte perprima di lanciarle in mare. “È una celebrazione della vita, è una celebrazione dei popoli,” ha detto la danzatrice Camila Ferreira da Cruz. L’Umbanda è una religione afro-brasiliana che armonizza le tradizioni africane con elementi del cattolicesimo romano e delle credenze degli indigeni americani.