Liberoquotidiano.it - Auto elettrica, il report smonta la follia Ue: "Quando sparirà la benzina", un suicidio politico

L'eliminazione dei combustibili fossili al fine di raggiungere la cosiddetta neutralità climatica entro il 2050 è un obiettivo utopistico che dovremmo rimuovere, o quantomeno rimodulare secondo termini più realistici. Il rischio infatti è che per raggiungere ciò che è assolutamente impossibile raggiungere in un così breve lasso di tempo si distrugga l'intera economia globale, a cominciare da quella dell'Europa che è di gran lunga il continente che più si è impegnato nell'improbo sforzo, creando sconvolgimenti sociali, umani, politici e perfino naturali che supererebbero abbondantemente gli effetti derivanti dall'innalzamento delle temperature di uno o due gradi entro tale data, che è il motivo principale per cui si punta alla neutralità. Secondo i calcoli del noto scienziato e ambientalista (scettico) danese Björn Lomborg, estrapolati dai dati annuali della Iea, l'Agenzia internazionale dell'energia, a tutt'oggi, nonostante gli sforzi e la pressante propaganda di questi anni, il mondo intero ricava l'81% della sua energia dai combustibili fossili, con un calo rispetto al 2010 di appena l'1,8% e dello 0,2 rispetto al 2000.