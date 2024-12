Ilgiorno.it - Arci Xanadù . Il bilancio è col segno più

COMO Dopo anni di difficoltà si chiude finalmente con ilpiù ildell’e dello Spazio Gloria, forse l’ultimo cinema in provincia di Como a non far parte delle catene dei multisala. "L’anno che si apre è anche quello che segna il compimento del diciottesimo anno di vita die dello Spazio Gloria - spiega il presidente Enzo D’Antuono - Dopo tutti questi anni non solo esistiamo ancora ma siamo sempre più vivi. Aperti tutto l’anno, eventi a ripetizione nel cinema e nella musica, e tutti buon di livello. Siamo uno dei pochi spazi di socialità della città, certamente l’unico di queste proporzioni; uno spazio dove eventi e situazioni si susseguono e si incrociano continuamente; siamo e lo diciamo senza presunzione, una delle più importanti istituzioni culturali di questo territorio".