Ambra Bianchi e il trio a Castello Lambertini

Una serata indimenticabile ha preso vita nei sotterranei del duecentesco, utilizzati per la prima volta come suggestiva sala concerto. L’evento, intitolato “meets”, ha presentato un’affascinante fusione di generi musicali, con reinterpretazioni in chiave jazz di colonne sonore, classici della canzone italiana e internazionale. Il, composto da Stefano Peretto (batteria), Enrico Trevisani (basso) e Nicola Morali (tastiere), ha creato un’atmosfera magica, magnificamente guidato dalla voce e dal flauto di, residente di Poggio Renatico da 22 anni. Le “segrete del”, recuperate e restaurate dopo il terremoto, hanno offerto una cornice unica. Questo storico edificio, già sede del Comune e residenza di campagna del Cardinale Prospero(poi Papa con il nome di Benedetto XIV), è stato trasformato in un esclusivo jazz-club grazie alla collaborazione con l’Associazione Mikael e le opere dell’artista locale Pretto, definito “pittore jazz e scrittore blues” dall’assessore alla Cultura, Rodolfo Sani.