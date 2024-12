Zonawrestling.net - AEW Worlds End: Jon Moxley si conferma campione, nel post match il ritorno di Adam Copeland

Leggi su Zonawrestling.net

Jone i suoi Death Riders hanno preso in mano la AEW negli ultimi mesi, tanti nemici per loro a partire da Orange Cassidy e Darby Allin messo fuori gioco a Rampage la notte scorsa. Oltre a OC, battuto daa Full Gear hanno messo gli occhi sul titolo mondiale anchePage e Jay White fino ad arrivare al fatal-4-way di questa notte, con Christian Cage come sempre spettatore interessato e pronto ad incassare il suo contratto per untitolato.Death Riders protagonistiPronti via e subito Claudio Castagnoli e Wheeler Yuta sono intervenuti per proteggeredagli attacchi degli altri tre portandolo in mezzo al pubblico. Proprio lì ha avuto inizio una rissa fino a quando i Death Riders sono stati riportati nel backstage e l’azione è tornata sul ring diventando brevemente una sorta di 3vs1 con gli sfidanti coalizzati contro ilper schiantarlo sul tavolo di commento.