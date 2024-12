Zonawrestling.net - WWE: Omos torna sul ring, lotterà in NOAH nello show di inizio 2025

Leggi su Zonawrestling.net

Come sappiamo, WWE estanno collaborando ormai da diverso tempo. Alcune Superstar di Stamford sono andate a lottare in Giappone su tutti Shinsuke Nakamura e AJ Styles. Il 1º gennaio, la federazione giapponese terrà il suodianno e nell’occasione vedremo non solo l’attuale US Champion Shinsuke Nakamura, ma anche un’altra Superstar WWE, ossia il giganteinIl gigantein Giappone in occasione dell’evento“New Year” del 1º gennaio. La federazione giapponese ha annunciato la sua presenza tramite un post sui social. La Superstar WWE farà coppia con Jack Morris e i due affronteranno i campioni di coppia Naomichi Marufuji e Takashi Sugiura con in palio il GHC Tag Team Title. Durante la conferenza stampa di presentazione dell’evento,ha dichiarato che intende imporre il suo dominio e che vincerà le cinture anche da solo nel caso in cui il compagno di team non dovesse presentarsi.