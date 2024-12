Thesocialpost.it - Tragedia aerea in Kazakistan: l’eroico tentativo dei piloti ha salvato 29 vite

Un volo segnato dal dramma e dall’eroismo, quello del volo 8432 di Azerbaijan Airlines, precipitato il giorno di Natale in. Il comandante Igor Kshnyakin e il primo ufficiale Aleksandr Kalyaninov, nonostante l’aereo fosse fuori controllo dopo essere stato danneggiato da schegge di un missile terra-aria, hanno compiuto manovre straordinarie per oltre un’ora. Il loro coraggio ha permesso di salvare 29 delle 67 persone a bordo, evitando che il velivolo finisse nel Mar Caspio e puntando verso Aktau, dove però non sono riusciti a raggiungere la pista. Entrambi ihanno perso la vita nell’incidente.Un atterraggio oltre ogni limiteL’aereo, un Embraer E190, stava percorrendo la tratta Baku-Grozny quando è stato colpito sopra la capitale cecena. Nonostante il danno che ha compromesso i comandi principali, isono riusciti a mantenere il volo per circa 440 chilometri utilizzando solo la potenza dei motori.