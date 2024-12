Sorrento Festival maratona del grande cinema italiano del 2024

Leggi su Ildenaro.it

Un omaggio alche ha segnato ilaprirà lunedì 30 dicembre il terzo “Film & Food” edizione 2025 con tre proiezioni speciali: “Il ragazzo dai pantaloni rosa”, “Vermiglio” di Maura Delpero in corsa per gli Oscar e “Parthenope” di Paolo Sorrentino, proposti in sequenza alTasso (ingresso gratuito). Primoevento dell’anno, ilproseguirà infatti fino al 6 gennaio, la kermesse coniuga culturatografica italiana ed internazionale con le eccellenze enogastronomiche di una delle destinazioni turistiche più amate, la penisola sorrentina, in questi giorni meta privilegiata del turismo mondiale. Attesi tra gli tanti ospiti Gerry Calà, Enrico Vanzina, Eduardo Costa, il premio Oscar Gianni Quaranta, gli attori Giovanni Esposito e Susy Del Giudice, per la musica Amedeo Minghi e Walter Ricci E tra gli Chef, il siciliano Filippo La Mantia, l’ ambasciatore della pizza napoletana doc Gino Sorbillo, lo stellato Domenico Iavarone.