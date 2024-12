Lanazione.it - Nile Rodgers e gli Chic. Altro bel colpo del “Summer“

Concerto numero nove (e che concerto) per il LuccaFestival 2025.torneranno a calcare il palco di piazza Napoleone sabato 19 luglio, a distanza di undici anni dalla loro prima presenza, nel 2014. I biglietti sono disponibili dalle ore 10 di oggi su www.ticketone.it. Un ritorno attesissimo, perché è ancora negli occhi e nelle orecchie di chi c’era proprio quel concerto al, quando la piazza si trasformò in un’unica e grande discoteca all’aperto, nella quale tutti ballavano ai ritmi irresistibili del grande bassista, chitarrista e produttore statunitense, che da cinquant’anni regala successi su successi a sé e ad altri artisti. Una leggenda:è un artista davvero senza pari. Inserito nella Rock & Roll Hall of Fame e nella Songwriters Hall of Fame, vincitore del Grammy Lifetime Achievement Award e figura chiave nella storia della musica pop, disco e funk.