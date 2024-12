Sbircialanotizia.it - Monte Paschi Siena, Alessandro Caltagirone entra nel cda

Leggi su Sbircialanotizia.it

Nominati per cooptazione 5 consiglieri:, Elena De Simone, Marcella Panucci, Francesca Renzulli e Barbara Tadolini per effetto della progressiva riduzione della partecipazione detenuta dal Mef.nel Cda di Bancadeidi. Il figlio di Francesco Gaetano,è stato nominato per cooptazione nel board della banca dopo le .